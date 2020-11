A irrupção de uma vaga de Covid-19, que só é “segunda” de acordo com um critério temporal, ameaça provocar a rutura do Serviço Nacional de Saúde. As unidades de cuidados intensivos poderão enfrentar dentro em breve a perspetiva terrível de não possuírem camas, ventiladores ou recursos humanos suficientes para atenderem todos os doentes, sendo obrigadas a escolhas.