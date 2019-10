Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Morreu um homem só. Diogo Freitas do Amaral começou como discípulo de Marcello Caetano, ajudou os deserdados do 25 de Abril a aceitarem a democracia, seguiu o seu caminho, acabou ostracizado pelo partido que fundou. E agora alimentava o sonho de escrever uma nova História do Cristianismo em Portugal, se bem entendi o que me contou quando, num encontro fortuito, atravessei a rua para lhe declarar a minha admiração.Era um daqueles intelectuais ... < br />