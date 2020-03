Nem oito nem oitenta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não me armo em herói. Sou o que se pode chamar um paranoico informado. Tenho em casa dois garrafões de cinco litros, um pacote de arroz e três latas de atum. Mais não, ainda acabo a enjoar do atum. E, sim, também alguns rolos de papel higiénico. Mas, por amor da santa, o vírus chama-se Covid-19, não Cuvid-19. Se o fim do mundo vier aí, não serão os rolos de papel higiénico que nos irão salvar.