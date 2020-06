Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um amigo sérvio que viveu em Portugal e fala um português incrível (não, não é o Drulovic) passava a vida a gabar-me o que ele achava ser o melhor provérbio do mundo: "Pimenta no cu dos outros para mim é refresco".O provérbio é tão patusco que nunca tive coragem de lhe dizer que é brasileiro. Nós sempre tivemos um que diz o mesmo, mas menos engraçado: "Com o mal dos outros posso eu bem". ...