O eurodeputado Paulo Rangel está na berlinda por razões que não interessam nem ao Menino Jesus: foi filmado, parece que há uns anos, a cambalear bêbado que nem um cacho numa rua de Bruxelas. Alguém o reconheceu e, além de o filmar, insultou-o com os epítetos habituais: "Chulo, andas a roubar o povo", etc. E agora o vídeo tornou-se viral, talvez por alguém ter confundido as eleições autárquicas com as do parlamento europeu.A minha simpatia por Paulo Rangel é pouca, desde logo porque menosprezo os tipos que perdem peso com aquelas dietas malucas. Rangel era gordinho e agora é magrinho: tá mal. Acho aliás que foi isso que o fez aguentar menos o álcool. Também não gosto das posições políticas dele. Mas um homem já não pode, fora do trabalho, apanhar uma bezana? O que queriam que o homem fizesse quando vê amigos, rezasse o terço? O puritanismo nunca trouxe nada de bom.