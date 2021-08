Arrogância e Ignorância

Hoje chegou-me um abaixo-assinado iniciado por jornalistas espanholas a "exigir" coisas aos Taliban. Também abaixo-assinei, apesar de saber que há uma tragicómica ironia neste abaixo-assinado. As feministas ocidentais sentem mais na pele o que significa o regresso destes Puritanos ao poder, porque veem isto como uma luta global, com alfinetes coloridos a marcar avanços e recuos. Se na América se regozijam em 2020 com a prisão para a vida de um poderoso produtor de Hollywood, em 2021, na contramão, uma dura lei medieval regressa ao Afeganistão, permitindo lapidar mulheres que tenham a pouca-vergonha de não esconder bem todas as partes do corpo menos os olhos. Ou mesmo os olhos: burcas há que têm uma rede mesmo na zona dos olhos, como antigamente os confessionários.Como sempre, a arrogância americana só é superada pela ingenuidade. A ingenuidade de querer explicar o mundo aos outros, antes de ter percebido esse mesmo mundo. E, sobretudo, sem os ver com olhos de ver, a esses outros.