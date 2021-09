Passaram vinte anos desde que começou, com dores de parto, o novo milénio. Não podemos dizer que as coisas tenham corrido bem. O ataque às torres gémeas foi o culminar das guerras televisadas, com o pormenor de acontecer na cidade com mais câmaras no planeta. Não tantas como hoje, então ainda nem todos os telemóveis tiravam fotos e faziam vídeos.