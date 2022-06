O tempo dos outros

Há muitos anos, uma professora estava a fazer o estágio e convidou-me a ir falar com os alunos de uma turma. Mais que convite, era cravanço. Os convites geralmente são coisa boa: "Olha, convido-te para uma mariscada lá em casa." Ficaríamos surpreendidos se no fim nos fosse apresentada a conta do almoço. Pois é, a área da cultura é mesmo diferente das outras: os convites implicam geralmente que seja o ‘convidado’ a pagar a conta.Isto dito, uma pessoa não pode recusar tudo, mesmo cravanços ou discos pedidos. Faz parte. Eu crio uma quota mental e depois tento aplicá-la. Como o ‘convite’ da professora era educado eu, dente por dente, respondi também com gentileza: e adonde era a escola que me pedia para visitar?Ora essa, a escola era em Vila do Conde, a magnífica cidade onde nasceu Eça. Ou meio Eça, a outra metade parece que nasceu na Póvoa de Varzim.Apesar de estranho, a ciência explica. Vila do Conde é também terra natal de José Milhazes e Paulinho Santos. Eu declarei toda a minha simpatia pela professora, mas gemi que a sua escola ficava a 340 quilómetros de minha casa. Ela não desistiu. E ficámos de ver hipóteses.Um dia, escrevi-lhe que ia às Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, estaria lá a semana toda. Poderíamos talvez marcar a visita para um desses dias? Ou, pelo menos, poderia ela ir falar comigo em pessoa? Anuiu: excelente ideia. E eu fiquei vaidoso. Pode não parecer, mas não é todos os dias que alguém me diz que tive uma excelente ideia.Fui à Póvoa, participei no festival, voltei a casa. E só uns dias depois recebi uma mensagem da senhora: pedia muita desculpa, mas "não tivera tempo" para ir até lá.Aí tirou-me do sério. E disse-lho: então vossemecê espera que eu faça 700 quilómetros para ir dar uma aula grátis aos seus alunos, e ‘não tem tempo’ para se deslocar, quê, cem metros?Obviamente, a professora enfureceu-se. E o marido até ameaçou bater-me. Não perceberia eu que, por eu ser ‘importante’ e eles ‘humildes’, o tempo deles valia mais que o meu?Só que eu também tinha alguma razão. É que, para quem não sabe (mas fica agora a saber), Vila do Conde e Póvoa de Varzim são coladas uma à outra, embora ainda haja uma grande rivalidade.Nomeadamente, sobre qual das metades do Eça é maior.Quem estranhar a crónica ao lado e disser "Este gajo vê-se mesmo que hoje queria fugir a falar do SNS" deve também jogar no Totoloto, porque acertou em cheio. Mas o que querem que eu faça, quando a própria Graça Freitas diz que "agosto não é um bom mês para acidentes e doenças"?Não é honesto um governo desculpar-se com os dois anos de pandemia para justificar falhas na Saúde Pública. Também não é honesto fingir que não houve (dizem que ainda há) uma pandemia que pôs tudo e todos de pantanas. A demagogia é sempre insultuosa, porque nos toma por parvos.Um inglês gaba-se de ter tido sexo com mais de 200 mulheres (só? pff!) e de ter mais de 160 filhos. Segundo diz, umas vezes doou esperma, outras ajudou mulheres a engravidar. Tudo bem. Mas de levar à escola, acarinhar, alimentar, cuidar já não se gaba, pois não? Então não é pai.Depois da guerra na Ucrânia haverá paz, e as fronteiras da União Europeia cercarão a Rússia. Mal aconselhado por si próprio, Putin acelerou o que receava. A comissária Von der Leyen tem razão: a NATO vai ganhar a guerra. Só pode. Se não forem usadas armas nucleares, o armamento convencional russo esgotar-se-á daqui a meses, contra factos e bom fornecimento não há argumentos. E essa paz, se durar, ultrapassará os ressentimentos. A comunidade judaica na Alemanha é hoje forte, é aliás um dos países mais seguros. Ingleses visitam a Índia. Os portugueses são bem-vindos nos países onde estivemos em guerra. A natureza humana é má? Também é boa. E é mais vezes boa do que má. Depois da guerra haverá paz. Tirando, claro, para quem morre ou fica estropiado. Sim, o futuro promete. Já o presente...Uma bloguista sueca queria que Piqué apertasse a mão ao filho e, como o jogador não o fez, desatou numa chuva de insultos, além de publicar uma foto dele com a nova namorada. Piqué não foi malcriado nem empurrou a criança. Sabemos até que, embora nem todos sejam generosos como o Ronaldo, os atletas têm por prática cumprimentar crianças, dar autógrafos a crianças, visitar crianças. Em sua defesa, Piqué está a passar um mau bocado com a separação explosiva de Shakira. Estes casamentos demasiado públicos dão nisto. Mas qual é a defesa da sueca? Não vejo nenhuma e espanta-me que, neste assunto, haja quem a aplauda. O que ela fez foi portar-se como uma miúda birrenta, que é como se comportam cada vez mais adultos. "Fazes o que eu quero? És ótimo. Ai não fazes? És um esternocleidomastoideo."