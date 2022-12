Eu sei que me atrasei, mas distraí-me a tirar baldes de água da loja do meu vizinho, em troca duma míni. (Não há baldes grátis.) Depois, quando te ia escrever, distraí-me a ver o dr. Carlos Moedas tentar, carregando num botão, acender as luzes da árvore gigante na Praça do Comércio. Talvez para a próxima, se o botão for em forma de unicórnio.









