Cada vez mais, vota-se no mal menor. Aos eleitos basta parecerem menos assustadores que a alternativa. Em lado algum isto é tão flagrante como em França.



Ao longo já de décadas, a ‘Frente Nacional’ do clã Le Pen assusta tanto que qualquer ‘menos mau’ tem a vitória garantida. Com o truculento Le Pen pai era mais fácil, pois era um negacionista do Holocausto e descaradamente nazi.









