Costa é corrupto? Tanto quanto sei, raros são os políticos que não querem vida confortável, ou dispensam benesses que lhes caiam no colo. Por ‘simpatia’ de um amigo terem um apartamento a bom preço, ou não resistirem a favorecer um sobrinho num qualquer concurso, ou aceitarem que um filho (chamemos-lhe Nuno) use o nome do pai Presidente para ‘facilitar’ uma cirurgia.









