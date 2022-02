A religião saiu definitivamente do parlamento, com a incapacidade do único partido de matriz Democrata-Cristã em eleger um deputado sequer. Freitas do Amaral estaria hoje triste, como estará Manuel Monteiro, que graciosamente regressou nos momentos finais, qual filho pródigo. Também Paulo Portas estará triste, embora adore o seu novo papel de tele-oráculo.