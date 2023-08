No jornal ‘La Provence’ desta quarta-feira, uma curiosa notícia sobre o modo como em 1860 o pintor Paul Cézan ne se safou da tropa, então obrigatória. Perdemos um guerreiro, ganhámos um génio do impressionismo. Não foi má troca, creio.



Na Ucrânia há poucos escândalos porque, a partir do momento em que escolhemos um lado (o bom, só podia ser) neste circo de mútua destruição com mirones a aplaudir, as notícias têm de ser encorajadoras, nunca desanimadoras.









Ver comentários