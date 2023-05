J á não me lembro quem alertou, mas sei que foi um político ou comentador bem à direita: os insistentes pedidos de dissolução podem vir a custar caro a quem os pede. É que, depois, fica aberto o precedente para um Presidente marcar novas eleições sempre que lhe der na veneta. E, se isso é ‘bom’ com um Presidente como Marcelo (católico, de direita, fundador do PSD), no futuro pode sair torto: apanharem com um Presidente vindo da esquerda que, ao mínimo pretexto, trame um governo PSD, ou PSD coligado com o CDS.









