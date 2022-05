"Em todas as guerras do mundo nunca houve arma mais fulminante que a mulher", explica Paulina Chiziane em ‘Ventos do Apocalipse’, um romance com 30 anos mas agora reeditado pela quarta vez, graças ao Prémio Camões, o Nobel da língua portuguesa, atribuído em 2021 pela primeira vez a uma escritora moçambicana.









