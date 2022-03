Agora que a guerra está de novo na moda, aqui fica a melhor "história de guerra" que já li. Pelo menos, aquela à qual de quando em quando volto sempre: ‘Matadouro Cinco’, do maravilhosamente humano Kurt Vonnegut. O subtítulo é: ‘A Cruzada das Crianças’.O livro ficciona a experiência real do autor que na II Guerra foi feito prisioneiro dos alemães e levado para Dresden, onde um antigo matadouro fazia as vezes de prisão improvisada.