O divórcio é o tema mais fascinante do mundo, porque é a unidade mínima do conflito armado. No melhor dos casos é uma guerra fria, com escaramuças pontuais e ameaças latentes. No pior dos casos é uma guerra a sério. Ou, pelo menos, uma ‘operação especial’.



Outra faceta fascinante do divórcio é que geralmente ocorre entre partes que tinham bastantes afinidades, até começarem o sempre doloroso processo de separação.









