Não fosse a TAP ainda uma empresa pública (enfim, a modos que pública), perdíamos o lindo espetáculo de ver as comadres a zangarem-se. Má notícia para quem escreveu as telenovelas em vigor, pois enfrentam esta concorrência desleal, boa notícia para quem tiver uma para criar e andar com falta de inspiração.









