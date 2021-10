Como sou de esquerda, antes de me pôr a comentar, fiquei à espera de saber a identidade do homem da Noruega que, arcaicos arco e flecha, matou cinco pessoas a sangue-frio. Fosse ele ‘branco e cristão’, saltava-lhe em cima com uma pinta. Infelizmente, saiu-me a fava: o homem parece que é mesmo o prato do costume, um islamizado radical.