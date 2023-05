Vou dizer uma coisa que nunca imaginei dizer: estou de acordo com o presidente da câmara do Porto. A droga é uma coisa terrível e há indícios de que a epidemia de drogas sintéticas superpoderosas pode chegar à Europa e também ao mais lindo e catita e pacato e patusco país da Europa. Não concordando com Rui Moreira nos métodos (repressão à bruta), concordo com o diagnóstico: a droga é um pesadelo.









Ver comentários