Piqué foi expulso por insultar o árbitro no seu último jogo. Tem graça. O último episódio das oito temporadas da série ‘Seinfeld’ é igualzinho aos outros todos. Até ao fim, as entrevistas do escritor Luiz Pacheco eram um veemente manguito.



Gosto de quem recusa a homenagem final. Não sei como será comigo quando me retirar, mas aviso desde já que é minha intenção recusar os salamaleques.









