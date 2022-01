Nunca percebi como podem pessoas com paixão pelo futebol não amarem o teatro. Afinal, ambos têm muito em comum. Ao contrário do cinema e da TV, que são ‘ao morto’, futebol e teatro são ao vivo. E partilham esta singela noção: estar ao vivo é melhor do que estar ao morto. Mesmo quando no futebol há erros do árbitro e no teatro o ator aldraba a fala, ambos são verdade.