Estou tão contente com a vitória do Sporting que devia ser considerado lagarto, perdão, leão honorário. Um ciclo de jejum foi quebrado, e isso é bom para o futebol. Nos últimos anos o Sporting parecia estar tomado por uma maldição, porque mesmo quando jogava bem as pernas tremiam-lhe ao chegar do natal. Ou então falhava apesar de merecer, como no primeiro ano com Jorge Jesus, na fase ainda ascendente de um jovem líder que ...