"Pai culpa mãe por se ter esquecido da filha no carro" – esta notícia de ontem estarrece-me. Todos conhecemos o facto: uma mulher com estudos, educação, etc. deixou a filha de dois anos sete horas no carro. Esqueceu, parece. Ou terá tido, nos momentos em que se lembrou, outras prioridades? Nunca sabemos ao certo o que vai na cabeça de alguém, só podemos interpretar as ações e, a partir delas, imaginar o que se passou na cabeç...