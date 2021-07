Cantar de golo

Tive pena dos miúdos ingleses que estavam cheios de esperança de a Inglaterra ganhar o Euro. Também tive pena do pequerrucho príncipe: tinham-lhe dito que iria assistir a uma festa e, afinal, virou cerimónia fúnebre. Tive também pena dos adeptos ingleses: ninguém vibra com o futebol como os ingleses, tanto no bom como no mau sentido. Depois de mais de um ano de pandemia, mereciam aquele prémio de consolação. Animaria os ânimos, como se sói dizer.A minha pena não durou muito. Afinal, em Itália também houve pandemia e sofreram ainda mais que a Inglaterra, além de que jogaram melhor. Depois, é ver o modo como os italianos celebram: "Amo a Itália" soa sempre romântico. "Inglaterra acima de tudo e todos", não sei porquê, arrepia.O mundo inteiro torcia pela Itália. E porquê? Não, não era só pela estranha tradição de enfiar foguetes no rabo e vandalizar lojas. Talvez a explicação seja mais singela: em povos como o nosso, uma vitória desportiva puxa para cima, para o pé dos outros. Ao alemão ou inglês, uma simples vitória futebolística puxa para cima de todos os outros. A diferença é subtil, mas está lá. E contra isso batatas.