CLAROEstá em cena até 3 de abril a peça ‘O Freud Explica’. É na Casa do Artista, em Lisboa, mas esta hilariante e tresloucada comédia do intratável Joe Orton promete (e merece) ir depois em tournée País fora. E ter salas cheias, a ver o entrosadíssimo elenco de seis atores, sempre saindo, entrando e desabando por uma das 3546 portas do cenário.