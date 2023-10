No outro dia esqueci-me do aniversário da minha mulher. Quando dei conta da asneira, fiz tudo para me limpar. “Ó filha, eu estava cheio de trabalho, muitas reuniões.” Ela não se comoveu, por isso usei o derradeiro argumento: “Querida, havia jogo.”



Continuou magoada. Vi-me obrigado a agir, para compensar.









Ver comentários