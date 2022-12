Neste momento, os líderes do Afeganistão devem estar a dançar de alegria por não se terem oferecido para organizar o Mundial. E até poderiam pagar: o país tem muita riqueza, desde logo em papoilas. Com elas se faz um veneno que já consumiu muito jovem mundo fora, mas que continua a ser uma fonte de rendimento atrativa numa época em que ter o dinheiro no banco traz poucos dividendos.









