Dores de brinquedo

Em Loures, os prejuízos com as cheias foram de milhões de euros, diz a autarquia. Pago para ver que apoios irão receber, tanto as câmaras como as pessoas. É que o dinheiro não é elástico. Digo, não é elástico para tudo. Para outras coisas é mais elástico que uma chiclete de menta.



As cheias não foram só na região de Lisboa, mas foram mais visíveis aí, até porque o tempo não está para modas, os orçamentos das televisões são escassos (cá está, o dinheiro não é elástico), a gasolina baixou um pouquinho mas continua cara.









