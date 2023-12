Por amor da santa, neste Natal leve as crianças ao circo. E quando digo as crianças estou a incluí-lo também a si. Nunca se esqueça, vossemecê também é uma criança. Enquanto souber que ainda o é, a chama humana continuará a arder dentro de si, e a iluminar o mundo com bem mais ardor que mil decorações de rua.









Ver comentários