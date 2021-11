Começo a pensar que o chumbo do orçamento foi combinado, como aquelas lutas americanas que são só teatro. E do bom: os atletas fingem que estão a lutar, mas aqueles saltos e cambalhotas exigem grande treino. Os gladiadores, mesmo os de brincar, podem magoar-se a sério, como aliás acontece volta e meia no futebol, no automobilismo, até no chinquilho.