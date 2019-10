Em boa companhia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Gosto sempre de cobrar às instituições que me pedem fretes depois de me terem pregado castigos. Só que, como sou despistado, por vezes esqueço-me.Há tempos fui graciosamente a uma palestra organizada pela empresa que gere o Metro, e não levei, para me devolverem o dinheiro, a coima por ‘fraude fiscal’ de 120 euros que uma vez me pespegaram pelo crime de ter só dois bilhetes para três pessoas, embora duas destas ... < br />