Fatal como o destino, um dia a geringonça tinha de dar o badagaio. Deu anteontem. Fê-lo de forma tão abrupta que Marcelo foi a um altar pedir conselhos divinos e, com a nervoseira, o pobre nem deu conta de que estava diante dum multibanco, não do seu santo de eleição.Por falar em santo de eleição, aquela de receber um candidato à liderança do PSD não lembra ao diabo.