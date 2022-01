A diferença entre os comentadores dos debates eleitorais e os de futebol é que estes últimos (por muito que lhes custe) não têm influência no resultado. Podem dizer que foi injusto, resmungar, reclamar que houve um penálti por assinalar. Mas, repito, os do futebol têm influência zero no jogo.Já com estes trinta debates, os comentadores podem determinar o resultado.