Múúsica, eu nasci para a múúúsica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um tempo de antena bem feito é como um poema ou uma canção: tem ritmo, melodia, métrica, refrão. Repetir a mensagem é importante (daí os slogans), mas ficar a empatar também não convém.O tempo de antena do Nós Cidadãos abre com bonecos a mostrar cidadãos, e a dizer que dá voz a todos, mas depois fica-se pelo dr. Mendo Henriques, a falar bem, só com um óbice visual que espero ... < br />