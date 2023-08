Tenho apreço e admiração por Lili Caneças. Num país onde por mais bens que acumule, tanta gente parece andar com permanente azia, Lili é um oásis. Alguém que aceita do Mundo tanto o triste como o festivo e que acaba por tomar a melhor opção.



Mesmo quando ofendida e até achincalhada, Lili prefere ver o lado bom da vida e fruir do que esta lhe dá, apreciando os que lhe querem bem, em vez de lamentar a sua sina.









