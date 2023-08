E de repente, quase no fim de umas merecidas férias, estava uma pessoa bem-disposta com o quixotesco feito das Herdeiras de Dom Quixote de La Mancha sobre as Bárbaras Brexiteiras do outro lado da Mancha, eis que rebenta a polémica. No calor da festa, o presidente da Federação de Futebol beijou os lábios da vitoriosa Jenni Hermoso.









