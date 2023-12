Com a demissão do governo Costa, o país entrou na fase mais entediante para o espectador, mas mais desafiante para os jornais desportivos: o defeso. O período em que praticamente não há jogos e as manchetes são feitas com as potenciais aquisições, as movimentações no mercado, as vendas que ‘os clubes’ vão, se calhar, ter de fazer, o dinheiro que vai entrar nos cofres.









Ver comentários