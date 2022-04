Gosto muito do ‘Estado de Sítio’ de Edward Zwick, um realizador bem-intencionado que me aquece sempre o coração pela semelhança entre o nome dele e o do meu pai (Eduardo Zink).



No filme, há vários ataques terroristas a Nova Iorque. Feito em 1998, antes do 11 de Setembro, o filme antecipa o 11 de Setembro.









Ver comentários