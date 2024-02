É habitual ver as ideologias como meras ideias alheias, manuais de instruções. Óculos de ver o mundo que, de tão míopes, quando os pomos ficamos a ver pior. Um conjunto de ideias para a sociedade, e de como distribuir a riqueza ou mitigar a pobreza. No limite, as ideologias até decidem o que podemos fazer na cama quando ninguém está a ver, além da pessoa com quem estamos nessa (se companhia tivermos) bendita cama.









