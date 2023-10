Há dias, apanhei um táxi com dois amigos portistas. O motorista era do Sporting. Conversa puxa conversa, vão na galhofa, brincando com o futebol, quando o motorista pergunta, referindo-se a mim: “E esse amigo, é do Benfica?” Eufóricos, os meus amigos portistas juraram que sim. Eu disse que não propriamente.









