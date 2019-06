Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Hoje, 15 de junho, é o meio do ano. Eu não fazia ideia, foi um poeta que mo lembrou. Os poetas são como aquela peça extra num canivete suíço: um dia descobrimos para o que servem. O Ricardo Marques aqui deu-me um jeitão. E estando nós no centro do ano, haverá melhor altura para fazer um balanço?Guterres foi capa da revista ‘Time’, apareceu com ar sério e água pelos joelhos, por causa do aquecimento ... < br />