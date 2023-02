Nem todos trabalhamos na área da velocidade. Tanto no ócio como no negócio, muitos desfrutamos do privilégio da lentidão. Uma refeição calma aquece mais a alma do que uma ‘refeição rápida’. Em muitas tarefas, o vagar é uma virtude. A pressa dos portugueses nas estradas raramente se deve a alguma urgência, apenas a termos partido atrasados.









