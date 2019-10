O show da dor alheia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A mulher de um diplomata americano atropelou mortalmente em Inglaterra um jovem de 19 anos e fugiu para os Estados Unidos num avião privado. Anne Sacoolas conduzia do lado errado, um lapso frequente para quem não tem prática das estradas inglesas.Raramente um homicídio involuntário com carro dá cadeia – não é só Portugal que é muito tolerante com a matança, desde que seja cometida onde é aceite,... < br />