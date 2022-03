Os divórcios começam com canções heroicas e acabam quase sempre com azedume e ressentimento. Eu disse ‘os divórcios’? Lapso meu, queria dizer ‘as guerras’. Nesta guerra na Ucrânia não vai restar amor entre ucranianos e russos. Já não havia muito, as queixas de atrocidades mútuas vêm de longe.Quando ambas as partes num divórcio estão exangues, o ódio é a energia que fica.