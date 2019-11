Os heróis da GNR

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta semana morreu em serviço mais um militar da GNR, Jorge Gomes, 29 anos. Fosse numa zona de guerra e teria aberto os telejornais, mas os mesmos que reclamam ‘respeito pela autoridade’ têm uma estranha dificuldade em apreciar a nobreza e o espírito de sacrifício com que a GNR/Brigada de Trânsito faz, todos os dias, um serviço essencial, protegendo as nossas vidas no campo de batalha onde mais portugueses caem, dia após dia, ano apó... < br />