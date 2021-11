O jantar de Natal na geringonça foi mais cedo. E foi à Sporting, enfim, o das épocas anteriores, o que escorregava fatalmente quando se aproximava o Natal. Toda a gente teve já uma ceia que deu para o torto, porque o tio Jerónimo se indignou quando a Catarina disse que a nova geração é que sabe, e o primo António interveio, mas foi pior a emenda que o soneto, porque tropeçou no tapete e atirou com os camarões à cara do sogro, e pareceu mesmo de propósito.