Quer ganhar seis milhões?

Os portugueses são, como disse um dia o Pedro, "uns piegas". Toda a gente se queixa de falta de dinheiro. E, no entanto, é muito fácil fazer dinheiro. Mais fácil só como naquela anedota do alentejano que viaja para Lisboa por lhe terem dito que na capital o dinheiro caía das árvores. Mal chega, vê uma nota de vinte euros caída no chão. Vai para a apanhar, mas logo muda de ideias: "Estou cansado, começo a trabalhar amanhã... < br />