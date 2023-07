Esta história é tão gaga que até me engasgo. Passou-se comigo, mas para evitar chatices vou fingir que se passou com outra pessoa. Talvez até me ajude a contá-la melhor.



Era uma vez um senhor já sexagenário que teve de desalfandegar uns livros vindos da Índia. Uma nova lei exigia agora um processo na alfândega com ‘comércio eletrónico’ de fora da Europa.









