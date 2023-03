A dormecemos em Atenas, acordámos em Esparta. De cidades-estado na Grécia antiga, Atenas e Esparta tornaram-se símbolo de duas formas de estar no mundo. Atenas é ‘o berço da democracia’ e cultiva as artes, as ciências, a cultura, o lazer. Enfim, a alegria de viver. Esparta é a cidade-sacrifício, o povo em guerra permanente.









